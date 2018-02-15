Осужден главный нарколог Ишимбая, выдавший справку пьяному чиновнику, что тот трезв

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в ноябре 2016 года сотрудники ДПС после погони остановили автомобиль, за рулем которого находился начальник муниципального земельного контроля ишимбайской администрации. Заподозрив, что водитель пьян, полицейские предложили ему пройти медосвидетельствование на алкотестере. Мужчина отказался, после чего его доставили в городской наркологический диспансер. В тот день там дежурил заведующий отделением, приходящийся чиновнику дядей. Сначала медработник написал, что виновник ДТП был пьян, однако потом внес сведения о полном отсутствии в организме племянника алкоголя.