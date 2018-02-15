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11:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии уже три недели ищут 20-летнего студента Артура Газиева

О молодом человеке по-прежнему нет вестей.

Источник: Комсомольская правда

К поискам 20-летнего Артура Газиева подключились однокурсники и волонтеры. Напомним, молодого человека разыскивают уже третью неделю: 30 января он вышел из дома по улице Менделеева в магазин «Пятерочка», взяв с собой только мобильный телефон. Пока никаких подвижек нет.

Оказалось, что парень не из Уфы, в столице Башкирии он только учится. Родители же работают на севере. В настоящий момент они бросили все дела и приехали, чтобы ускорить поиски сына.

— Дядя Роберт и тетя Римма приехали. А вообще, сам Артур приехал в Уфу с сестрой из поселка Приютово, чтобы учиться в УГНТУ. Там у него живет бабушка. Возможно, эта информация как-то поможет, вдруг он уехал в родные места, — предполагают близкие Артура.

Поиски начались не в первый же день. Сестра мальчика рассказала, что он мог уйти на день-другой, но он всегда брал с собой рюкзак. ноутбук, одежду. Сначала Газиевы искали сами: по друзьям, одноклассникам, родственникам и только через несколько дней подали заявление в полицию.

-Сейчас все иначе. Раньше он включал телефон периодически, если не со мной, то с друзьями был на связи. Страшно, — рассказала сестра пропавшего.

Приметы: рост — 170 сантиметров. Телосложение худощавое, глаза зеленого цвета, волосы темные, отросшие. Был одет в синюю куртку с капюшоном, синие джинсы и коричневые ботинки с черным носом.

Если у вас имеется хоть какая-нибудь информация об Артуре, просьба звонить: 8−800−700−54−52 (волонтеры) или 02.

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