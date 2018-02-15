«Мини-купер» сотрудницы Генконсульства США ограбили в Петербурге
Из машины вытащили сумку с документами и деньгами.
Из машины вытащили сумку с документами и деньгами.
Паспорт, деньги и стекло. Примерно так описала ущерб сотрудница Генконсульства США в Петербурге. А дело было так: ранним утром 14 февраля у одного из домов по улице Полярников неизвестный злодей, а, может, их было несколько, разбил стекло в ее «Мини-Купере» и похитил сумку с личными вещами и документами.
Среди документов был паспорт гражданина США, водительское удостоверение, удостоверение сотрудника Генерального Консульства США. А кроме денег в сумке лежали еще два мобильных телефона.
Общий ущерб, по словам потерпевший, составил 191 тысячу рублей.
— Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Приняты все меры к розыску и задержанию лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении
Известно, что видеонаблюдения на месте, где была припаркована машина, нет. Так что задача для правоохранителей усложнилась.
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