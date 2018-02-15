В Пионерском бойцы спецназа задержали наркоторговца
В Пионерском сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали 29-летнего мужчину по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает
В Пионерском сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром» задержали 29-летнего мужчину по подозрению в продаже наркотиков. Об этом сообщает
Перед задержанием оперативники задокументировали продажи мужчиной двух граммов марихуаны.
— В ходе обыска в квартире злоумышленника оперативники обнаружили и изъяли партию того же наркотика, готовую к реализации, а также приспособления для употребления марихуаны., — отметили в полиции.
В отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО.
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