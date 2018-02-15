В Кашино три человека отравились угарным газом

15 февраля 2018 года в 6.50 в аварийную службу АО «ГАЗЭКС» поступило сообщение о госпитализации трех жителей дома № 97 по улице Первомайской в поселке Кашино. Предварительно им был поставлен диагноз «отравление угарным газом». Причиной инцидента стало грубое нарушение правил эксплуатации газового оборудования собственниками частного дома.
Как рассказали «Уралинформбюро» в
В связи с данным инцидентом АО «ГАЗЭКС» в очередной раз напоминает потребителям газа Свердловской области о необходимости неукоснительно соблюдать правила безопасности. Жителям частных домов в зимнее время особенно важно следить за тягой в дымоходах, не допускать обмерзания оголовков во избежание отравлений угарным газом.
Категорически запрещено самостоятельно ремонтировать газовые приборы, вмешиваться в устройство каналов дымоудаления, выводить из строя системы безопасности. Для проверки, очистки и ремонта дымоходов и вентиляционных каналов нужно привлекать специализированные организации не реже 3 раз в год.
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