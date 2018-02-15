Второй шанс: водитель разорванного при ДТП в Крыму авто остался цел

ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей Skoda и ВАЗ 21099 произошло в четверг утром в районе городской стелы на въезде в Симферополь со стороны Алушты. После столкновения автобус врезался в бетонное ограждение, а иномарка разлетелась на несколько частей.