Второй шанс: водитель разорванного при ДТП в Крыму авто остался цел
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В аварии под Симферополем, где одну из машин буквально разорвало на части, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В аварии под Симферополем, где одну из машин буквально разорвало на части, пострадал один человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в
ДТП с участием автобуса и легковых автомобилей Skoda и ВАЗ 21099 произошло в четверг утром в районе городской стелы на въезде в Симферополь со стороны Алушты. После столкновения автобус врезался в бетонное ограждение, а иномарка разлетелась на несколько частей.
«По предварительной информации, водитель Skoda Octavia, двигаясь из Перевального в Симферополь, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом. В результате аварии пострадал пассажир общественного транспорта», — сообщили в
В полиции уточнили, что водитель иномарки не пострадал.
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