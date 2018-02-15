После драки с нокаутом в краснодарском клубе возбудили уголовное дело

«По факту инцидента в ночном клубе полицией Краснодара возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Его личность и местонахождении сейчас устанавливается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.