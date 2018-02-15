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11:17 (мск), источник: Кубань 24

После драки с нокаутом в краснодарском клубе возбудили уголовное дело

В полиции 15 февраля сообщили о возбуждении уголовного дела об умышленном причинении вреда здоровью.

«По факту инцидента в ночном клубе полицией Краснодара возбуждено уголовное дело по ст. 115 УК РФ об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы. Его личность и местонахождении сейчас устанавливается», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 10 февраля в ночном клубе неизвестный нокаутировал посетителя. Это произошло около 1:00 на улице Рашпилевской. Пострадавшему в больнице поставили диагноз «черепно-мозговая травма».

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