В центре Воронежа ВАЗ протаранил столб с дорожным знаком
Сегодня, 15 февраля, в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» появились фотографии необычного происшествия на улице
Сегодня, 15 февраля, в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» появились фотографии необычного происшествия на улице
Водитель ВАЗа, по всей видимости, двигаясь через перекресток, не поделил дорогу с другим автомобилистом и получил сильный удар в правый бок. На снимках видны серьезные повреждения, полученные машиной в аварии. После этого легковушку развернуло вокруг оси, и она едва не врезалась в здание, где на первом этаже находится пивной магазин. От этого водителя спас столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». От удара он сильно покосился.
Воронежцы обсуждают увиденное в комментариях под фотографиями. Один из
Напомним, что недавно произошел похожий инцидент. Возле парка «Танаис» один из автомобилистов разнес светофор во время дрифта. Примечательно, что экстремальную езду по заснеженной аллее устроил водитель снегоуборочного трактора.
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