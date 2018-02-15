В центре Воронежа ВАЗ протаранил столб с дорожным знаком

Водитель ВАЗа, по всей видимости, двигаясь через перекресток, не поделил дорогу с другим автомобилистом и получил сильный удар в правый бок. На снимках видны серьезные повреждения, полученные машиной в аварии. После этого легковушку развернуло вокруг оси, и она едва не врезалась в здание, где на первом этаже находится пивной магазин. От этого водителя спас столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». От удара он сильно покосился.