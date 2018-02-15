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11:19 (мск), источник: 36on.ru

В центре Воронежа ВАЗ протаранил столб с дорожным знаком

Сегодня, 15 февраля, в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» появились фотографии необычного происшествия на улице Средне-Московской. Там ВАЗ врезался в столб с дорожным знаком.

Водитель ВАЗа, по всей видимости, двигаясь через перекресток, не поделил дорогу с другим автомобилистом и получил сильный удар в правый бок. На снимках видны серьезные повреждения, полученные машиной в аварии. После этого легковушку развернуло вокруг оси, и она едва не врезалась в здание, где на первом этаже находится пивной магазин. От этого водителя спас столб с дорожным знаком «Пешеходный переход». От удара он сильно покосился.

Воронежцы обсуждают увиденное в комментариях под фотографиями. Один из нтернет-пользователей пошутил: «Спешил и успел…». Другой продолжил его мысль: «В “Разливной рай” за пивандриком с рыбкой». Еще один подписчик автомобильного сообщества предположил, что мужчина уже что-то выпил накануне, написав: «Олени с похмела».

Напомним, что недавно произошел похожий инцидент. Возле парка «Танаис» один из автомобилистов разнес светофор во время дрифта. Примечательно, что экстремальную езду по заснеженной аллее устроил водитель снегоуборочного трактора.

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