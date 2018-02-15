В Воронеже грузины получили реальные сроки за кражи дорогих иномарок

Центральный районный суд приговорил двух уроженцев Грузии к реальным срокам наказания за кражи дорогих иномарок. Мужчины вскрывали Lexus и Toyota прибором, подавляющим противоугонное оборудование. В наказание 43-летний Заз А. и 52-летний Заз С. получили 5 и 4 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал их выплатить страховой компании 1 млн 850 тыс. рублей и 2 млн 325 тыс. рублей владелице одного из авто. Об этом рассказали в суде.

Согласно обвинению, уроженцы Грузии приехали в Воронеж из Москвы для угона автомобилей премиум-класса. В августе 2017 года они похитили четыре дорогих автомобиля стоимостью почти 8 млн рублей, сообщали ранее в прокуратуре Воронежской области. Для того, чтобы скрыться с места преступления, мужчины использовали номера-«двойники». Поэтому их судили не только за кражи, но и за подделку регистрационных знаков.