В Воронеже грузины получили реальные сроки за кражи дорогих иномарок
Угонщики вскрывали Lexus и Toyota оборудованием, подавляющим сигнализацию.
Угонщики вскрывали Lexus и Toyota оборудованием, подавляющим сигнализацию.
Центральный районный суд приговорил двух уроженцев Грузии к реальным срокам наказания за кражи дорогих иномарок. Мужчины вскрывали Lexus и Toyota прибором, подавляющим противоугонное оборудование. В наказание 43-летний Заз А. и 52-летний Заз С. получили 5 и 4 лет лишения свободы. Кроме того, суд обязал их выплатить страховой компании 1 млн 850 тыс. рублей и 2 млн 325 тыс. рублей владелице одного из авто. Об этом рассказали в суде.
Согласно обвинению, уроженцы Грузии приехали в Воронеж из Москвы для угона автомобилей
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