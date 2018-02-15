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11:47 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге начался суд над пенсионеркой и ее сыном за убийство почтальона

В Свердловской области перед судом предстали 64-летняя пенсионерка и ее 30-летний сын, которых обвиняют в разбойном нападении и убийстве женщины-почтальона, сообщает пресс-служба регионального СКР.

По данным следствия, утром 17 февраля 2017 года обвиняемые в своей квартире на Самоцветном бульваре в Екатеринбурге напали на женщину-почтальона, которая пришла к ним для выдачи пенсии.

Обвиняемая применила к ней электрошоковое устройство, после чего сын хозяйки нанес почтальону несколько ударов кулаком и стал удерживать ее. Женщина получила еще несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. После этого злоумышленники обмотали почтальона полиэтиленовой пленкой, скотчем, пакетами и веревкой, и женщина задохнулась.

В итоге матери и сыну удалось завладеть 240 тыс. рублей и двумя сотовыми телефонами. Обвиняемые перенесли тело убитой на лестничную клетку этажом ниже, выбросили из квартиры кухонный нож и вещи, которые могли свидетельствовать о совершении ими преступлений.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Свердловский областной суд, который уже приступил к рассмотрению данного уголовного дела по существу», — говорится в сообщении.

Почтовое управление, в свою очередь, попросили принять меры для обеспечения безопасности своих сотрудников.

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