Два ростовчанина обокрали водителя «шестерки», угрожая пистолетом
Как уточнили в МВД, злоумышленники похитили два мобильных телефона и золотое кольцо.
Как уточнили в МВД, злоумышленники похитили два мобильных телефона и золотое кольцо.
В Ростове задержали двоих подозреваемых в разбое. Как сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 26-летний мужчина и 19-летний парень угрожали водителю и пассажиру «ВАЗ-2106» пневматическим пистолетом и похитили у него два мобильных телефона и золотое кольцо.
Полицейские установили, что 26-летний подозреваемый ранее уже был судим за кражу, а второй — за грабеж и хранение наркотиков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».
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