Два ростовчанина обокрали водителя «шестерки», угрожая пистолетом

В Ростове задержали двоих подозреваемых в разбое. Как сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 26-летний мужчина и 19-летний парень угрожали водителю и пассажиру «ВАЗ-2106» пневматическим пистолетом и похитили у него два мобильных телефона и золотое кольцо.