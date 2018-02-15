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11:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Два ростовчанина обокрали водителя «шестерки», угрожая пистолетом

Как уточнили в МВД, злоумышленники похитили два мобильных телефона и золотое кольцо.

В Ростове задержали двоих подозреваемых в разбое. Как сегодня сообщили в ГУ МВД по Ростовской области, 26-летний мужчина и 19-летний парень угрожали водителю и пассажиру «ВАЗ-2106» пневматическим пистолетом и похитили у него два мобильных телефона и золотое кольцо.

Полицейские установили, что 26-летний подозреваемый ранее уже был судим за кражу, а второй — за грабеж и хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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