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11:46 (мск), источник: Om1.ru

За 29 000 с омской пенсионерки сняли порчу носком

Обман женщина заметила только дома.

Накануне в отдел полиции Советского округа города Омска обратилась 80-летняя омичка. Потерпевшая рассказала, что у нее похитили 29 000 рублей.

Во время опроса потерпевшая подробно рассказала следователю о случившемся. Днем она пошла на рынок по проспекту Менделеева, где встретила двух женщин, одна из которых заявила, что на потерпевшей порча. Также она сказала, что может избавить пенсионерку от дурного магического воздействия.

Однако для решения проблемы необходимо принести всю «наличку» из дома и черный носок. Омичка выполнила все действия. Злоумышленница провела магический обряд и таинственные манипуляции, а после отправила пенсионерку домой. Она также сказала, что деньги можно достать только дома. Придя в квартиру, пенсионерка не обнаружила ни денег, ни носка. Ей подсунули пустую черную перчатку.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Также проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Приметы первой подозреваемой: рост 165−170 см, плотного телосложения, лицо круглое, полные губы. Была одета в темно-коричневую шапку, темно-коричневую дубленку с опушкой снизу.

Приметы первой подозреваемой: небольшого роста, худощавого телосложения, отколот передний зуб. Была одета в длинную шубу.
Если вы знаете местонахождение подозреваемых, сообщите в полицию по телефону 79−35−02.

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