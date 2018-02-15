Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Законопроект о пожизненном лишении свободы для педофилов внесен в Госдуму
Как оформить недвижимость в браке, чтобы это было выгодно обоим
Водянову в мини-юбке и серебристых ботинках сравнили с подростком
Приемную мать признали мужчиной и забрали сыновейВ Екатеринбурге суд признал удалившую грудь многодетную мать Юлию Савиновских мужчиной
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Фото Нюши в купальнике вызвали бурные обсуждения в Сети - СМИ
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Анна Семенович в прозрачной юбке выступила в Кремле
Водянову в мини-юбке и серебристых ботинках сравнили с подростком
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
Олимпийские отели в Сочи продадут
Названы худшие в России места для жизни
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
10Пре-карнавал в Рио
11:43 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника во время урока

В центральную районную больницу Баймака прямо со школьного урока с ножевым ранением доставили ученика 9 класса.

Инцидент произошел накануне в первой половине дня. Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, на него напал одноклассник. Удар пришелся в бок. По предварительной информации, ранее пострадавший, состоявший на учете в отделе по делам несовершеннолетних, требовал деньги с нападавшего школьника.

— Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по РБ.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Татуировки самого красивого бандита вызвали у наших воров в законе смех. Видео
Еще без силикона: в Сети обсуждают архивное фото юной Волочковой
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Биатлонистки бегут индивидуальную гонку на ОИ (видеотрансляция)
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Россияне перешли от сбережений к потреблению
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь