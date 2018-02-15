В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника во время урока

Инцидент произошел накануне в первой половине дня. Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, на него напал одноклассник. Удар пришелся в бок. По предварительной информации, ранее пострадавший, состоявший на учете в отделе по делам несовершеннолетних, требовал деньги с нападавшего школьника.