В Баймаке школьник напал с ножом на одноклассника во время урока
В центральную районную больницу Баймака прямо со школьного урока с ножевым ранением доставили ученика 9 класса.
В центральную районную больницу Баймака прямо со школьного урока с ножевым ранением доставили ученика 9 класса.
Инцидент произошел накануне в первой половине дня. Как рассказал «Вестям» источник в правоохранительных органах, на него напал одноклассник. Удар пришелся в бок. По предварительной информации, ранее пострадавший, состоявший на учете в отделе по делам несовершеннолетних, требовал деньги с нападавшего школьника.
— Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — прокомментировали в
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