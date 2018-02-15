В Уфе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

— Водитель за рулем Ford Focus, двигаясь в направлении бульвара Ибрагимова, столкнулся со встречным легковым Peugeot. После этого Ford наехал на 42-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, и врезался в припаркованные Kia Ceed, Nissan Primera и Toyota RAV4, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.