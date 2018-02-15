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11:38 (мск), источник: "Российская газета"

В Уфе произошло ДТП с участием пяти автомобилей

В Уфе на улице Цюрупы произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека и пять авто.

— Водитель за рулем Ford Focus, двигаясь в направлении бульвара Ибрагимова, столкнулся со встречным легковым Peugeot. После этого Ford наехал на 42-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, и врезался в припаркованные Kia Ceed, Nissan Primera и Toyota RAV4, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

В итоге за медицинской помощью обратились два водителя и пешеход. В ходе разбирательства выяснилось, что у виновника аварии не было водительских прав.

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