В Уфе произошло ДТП с участием пяти автомобилей
В Уфе на улице Цюрупы произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека и пять авто.
В Уфе на улице Цюрупы произошло массовое ДТП, в котором пострадали два человека и пять авто.
— Водитель за рулем Ford Focus, двигаясь в направлении бульвара Ибрагимова, столкнулся со встречным легковым Peugeot. После этого Ford наехал на 42-летнего пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте, и врезался в припаркованные Kia Ceed, Nissan Primera и Toyota RAV4, — рассказал главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
В итоге за медицинской помощью обратились два водителя и пешеход. В ходе разбирательства выяснилось, что у виновника аварии не было водительских прав.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.