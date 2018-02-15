В Алуште у браконьеров изъяли подснежников на 90 тыс рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Алуште незаконно продавали краснокнижные подснежники, об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Алуште незаконно продавали краснокнижные подснежники, об этом сообщили в
«В ходе
В ходе рейда инспекторы изъяли 200 побегов редких цветов. Причиненный ущерб составил 90 тысяч рублей.
За уничтожение растений продавцу подснежников грозит штраф до пяти тысяч рублей. При этом, если ущерб природе наносят юридические лица, то сумма взыскания увеличивается до миллиона рублей.
Минприроды Крыма призывает граждан не срывать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения первоцветы.
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