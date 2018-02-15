В Алуште у браконьеров изъяли подснежников на 90 тыс рублей

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт незаконной реализации гражданином побегов подснежника складчатого, занесенного в Красную книгу РФ. Указанные действия являются нарушением норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Закона Республики Крым «О растительном мире», — говорится в сообщении.

За уничтожение растений продавцу подснежников грозит штраф до пяти тысяч рублей. При этом, если ущерб природе наносят юридические лица, то сумма взыскания увеличивается до миллиона рублей.