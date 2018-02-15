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11:45 (мск), источник: РИА Крым

В Алуште у браконьеров изъяли подснежников на 90 тыс рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 фев — РИА Новости Крым. В Алуште незаконно продавали краснокнижные подснежники, об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий выявлен факт незаконной реализации гражданином побегов подснежника складчатого, занесенного в Красную книгу РФ. Указанные действия являются нарушением норм Федерального закона «Об охране окружающей среды» и Закона Республики Крым «О растительном мире», — говорится в сообщении.

В ходе рейда инспекторы изъяли 200 побегов редких цветов. Причиненный ущерб составил 90 тысяч рублей.

За уничтожение растений продавцу подснежников грозит штраф до пяти тысяч рублей. При этом, если ущерб природе наносят юридические лица, то сумма взыскания увеличивается до миллиона рублей.

Минприроды Крыма призывает граждан не срывать редкие и находящиеся под угрозой исчезновения первоцветы.

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