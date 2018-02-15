Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Пэрис Хилтон заболела «детской лихорадкой»
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Фото Нюши в купальнике вызвали бурные обсуждения в Сети - СМИ
СМИ: США заявили об «идеальном убийце» подлодок РФ
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
Названы худшие в России места для жизни
Олимпийские отели в Сочи продадут
Фоторепортажи
10Во Флориде в школе произошла стрельба
10Пре-карнавал в Рио
11:43 (мск), источник: Комсомольская правда

Волгоградскому «Робин Гуду», раздавшему бедным похищенные деньги, дали 8 лет колонии

Мужчина зашел в кафе, чтобы предупредить о пожаре, а заодно и ограбил.

Городищенский райсуд Волгоградской области приговорил Ивана Чекмарёва к восьми годам колонии особого режима, а ведь началось все с благородного порыва — мужчина хотел спасти людей от пожара.

О таких, как Иван говорят: неплохой мужик, но как выпьет дурак дураком. В апреле 2017-го, в очередной раз приняв на грудь, мужчина решил продолжить вечерний променад на авто. Для этого угнал чужую машину, разбив стекло передней пассажирской двери. Угнал покататься, не ради корысти. Машину потом вернул, и его не посадили.

Но уже в мае он вновь «отличился». Прогуливаясь по поселку Новый Рогачик, уже изрядно подвыпивший Иван, увидел пожар. Рядом с полыхающим домом было расположено кафе. Мужчина ринулся внутрь, чтобы предупредить посетителей и персонал о ЧП. Но застал в кафе только одинокого администратора. «Удачно зашел», — подумал Иван, и решил, раз уж так сложились обстоятельства, почему б не воспользоваться моментом.

Достал из кармана припасенный для таких случаев пневматический пистолет и приставил его к администратору. Он выгреб из кассы всю выручку, прихватил телевизор, три бутылки пива, две пачки чипсов и ключи от машины мужа администратора. Погрузил все это в авто и поехал кататься.

Чекмарева задержали довольно быстро, но похищенные деньги у него не нашли. Оказалось, он их раздал нуждающимся, о чем есть свидетельские показания. Об этом рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Суд, несмотря на «благородство» волгоградца, вынес ему жесткий приговор по двум статьям — «Разбой» и «неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Адвокат осужденного попытался оспорить вердикт, но апелляционной суд оставил решение без изменения.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Грузчики новокузнецкого аэропорта полгода крали смартфоны из посылок
Глава Минтруда открыл Лабораторию НКО на форуме в Сочи
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Биатлонистки бегут индивидуальную гонку на ОИ (видеотрансляция)
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Россияне перешли от сбережений к потреблению
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Американские спецслужбы запретили пользоваться китайскими смартфонами Спецслужбы США не рекомендуют американцам пользоваться смартфонами известных производителей
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь