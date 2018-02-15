Волгоградскому «Робин Гуду», раздавшему бедным похищенные деньги, дали 8 лет колонии

Городищенский райсуд Волгоградской области приговорил Ивана Чекмарёва к восьми годам колонии особого режима, а ведь началось все с благородного порыва — мужчина хотел спасти людей от пожара.

О таких, как Иван говорят: неплохой мужик, но как выпьет дурак дураком. В апреле 2017-го, в очередной раз приняв на грудь, мужчина решил продолжить вечерний променад на авто. Для этого угнал чужую машину, разбив стекло передней пассажирской двери. Угнал покататься, не ради корысти. Машину потом вернул, и его не посадили.

Но уже в мае он вновь «отличился». Прогуливаясь по поселку Новый Рогачик, уже изрядно подвыпивший Иван, увидел пожар. Рядом с полыхающим домом было расположено кафе. Мужчина ринулся внутрь, чтобы предупредить посетителей и персонал о ЧП. Но застал в кафе только одинокого администратора. «Удачно зашел», — подумал Иван, и решил, раз уж так сложились обстоятельства, почему б не воспользоваться моментом.

Достал из кармана припасенный для таких случаев пневматический пистолет и приставил его к администратору. Он выгреб из кассы всю выручку, прихватил телевизор, три бутылки пива, две пачки чипсов и ключи от машины мужа администратора. Погрузил все это в авто и поехал кататься.

Чекмарева задержали довольно быстро, но похищенные деньги у него не нашли. Оказалось, он их раздал нуждающимся, о чем есть свидетельские показания. Об этом рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.