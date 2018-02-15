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12:33 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельное ДТП в Польше, отпущен из СИЗО

Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельную аварию в Польше, отпущен из из следственного изолятора, сообщили в МИД Беларуси.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как сообщалось, двое водителей были насмерть сбиты фурой под управлением белоруса на автомагистрали S8 вблизи города Кшево-Старе 10 февраля. Погибшие выясняли отношения после небольшой аварии.

Мы в сжатые сроки получили информацию насчет этого трагического случая от польской стороны. Уже 10 февраля наш Генконсульство в Белостоке имело возможность поговорить с нашим гражданином, который был задержан, — сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня на брифинге в Минске.

По его словам, до 14 февраля он находился в следственном изоляторе.

Вчера он был выпущен из изолятора и сейчас находится уже дома — в Беларуси, — сказал Мирончик.

Он добавил, что водитель подписал обязательство, если понадобится суду, вернуться в Польшу для участия в судебном процессе.

Ранее сообщалось, что жертвой аварии стали 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув. Белорусский дальнобойщик, по имеющейся информации, правил не нарушал правила, избежать наезда он не мог.

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