Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельное ДТП в Польше, отпущен из СИЗО
Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельную аварию в Польше, отпущен из из следственного изолятора, сообщили в МИД Беларуси.
Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельную аварию в Польше, отпущен из из следственного изолятора, сообщили в МИД Беларуси.
Как сообщалось, двое водителей были насмерть сбиты фурой под управлением белоруса на автомагистрали S8 вблизи города
Мы в сжатые сроки получили информацию насчет этого трагического случая от польской стороны. Уже 10 февраля наш Генконсульство в Белостоке имело возможность поговорить с нашим гражданином, который был задержан, — сообщил
По его словам, до 14 февраля он находился в следственном изоляторе.
Вчера он был выпущен из изолятора и сейчас находится уже дома — в Беларуси, — сказал Мирончик.
Он добавил, что водитель подписал обязательство, если понадобится суду, вернуться в Польшу для участия в судебном процессе.
Ранее сообщалось, что жертвой аварии стали 29-летний житель Кракова и 40-летний житель города Замбрув. Белорусский дальнобойщик, по имеющейся информации, правил не нарушал правила, избежать наезда он не мог.
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