Белорусский дальнобойщик, совершивший смертельное ДТП в Польше, отпущен из СИЗО

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как сообщалось, двое водителей были насмерть сбиты фурой под управлением белоруса на автомагистрали S8 вблизи города Кшево-Старе 10 февраля. Погибшие выясняли отношения после небольшой аварии.

Мы в сжатые сроки получили информацию насчет этого трагического случая от польской стороны. Уже 10 февраля наш Генконсульство в Белостоке имело возможность поговорить с нашим гражданином, который был задержан, — сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик сегодня на брифинге в Минске.

По его словам, до 14 февраля он находился в следственном изоляторе.

Вчера он был выпущен из изолятора и сейчас находится уже дома — в Беларуси, — сказал Мирончик.

Он добавил, что водитель подписал обязательство, если понадобится суду, вернуться в Польшу для участия в судебном процессе.