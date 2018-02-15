После драки один из школьников попал в больницу в Фергане
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Старшеклассник одной из школ Ферганы после конфликта госпитализирован в больницу, а его одноклассник задержан.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Старшеклассник одной из школ Ферганы после конфликта госпитализирован в больницу, а его одноклассник задержан.
Между учениками 10-го класса произошел спор, который закончился дракой. Шахобов ударил Голиб острым предметом в область левой груди.
В результате происшествия Гуломов госпитализирован в больницу, а Шахобов Ш. задержан, передает управление по связям с общественностью и СМИ МВД Узбекистана.
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