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12:37 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани междугородний автобус врезался в отбойник

Авария произошла на Кремлевской дамбе.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани междугородний автобус Казань — Зеленодольск врезался в отбойник на Кремлевской дамбе, сообщили пользователи социальных сетей.

Как рассказал водитель транспортного средства, автобус кто-то «подрезал», он попытался уйти от столкновения, но врезался в отбойник.

В результате ДТП никто не пострадал.

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