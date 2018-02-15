В Казани междугородний автобус врезался в отбойник
Авария произошла на Кремлевской дамбе.
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Авария произошла на Кремлевской дамбе.
(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани междугородний автобус Казань — Зеленодольск врезался в отбойник на Кремлевской дамбе, сообщили пользователи социальных сетей.
Как рассказал водитель транспортного средства, автобус
В результате ДТП никто не пострадал.
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