В Казани междугородний автобус врезался в отбойник

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). В Казани междугородний автобус Казань — Зеленодольск врезался в отбойник на Кремлевской дамбе, сообщили пользователи социальных сетей.

Как рассказал водитель транспортного средства, автобус кто-то «подрезал», он попытался уйти от столкновения, но врезался в отбойник.