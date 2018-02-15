Таксисты в Иркутской области два месяца ловили пассажира, который ездил зайцем

Пассажир-заяц в Иркутской области два месяца не давал покоя таксистам. Каждый раз заказывал машину с нового номера, садился в салон и просил возить его по Ангарску или Усольскому району. Во время поездок упрашивал водителей покупать ему сигареты и выпивку, а когда приходило время расплатиться, выходил якобы за деньгами и исчезал за воротами частного дома. Разочарованные таксисты уезжали ни с чем.

На днях «черный пассажир» дал промах — сел в такси, в котором однажды уже разъезжал. Водитель узнал парня и незаметно нажал тревожную кнопку. Через несколько минут вокруг автомобиля собрались коллеги таксиста и сдали обидчика в полицию.