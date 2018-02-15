Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Пэрис Хилтон заболела «детской лихорадкой»
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Американец выступает на Олимпиаде в старых, рваных кедахАмериканский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже 8 лет, сообщает The New York Times
Британские СМИ заявили, что Брызгалова "украла" Олимпиаду
Медведева жестко ответила иностранным журналистам
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
СМИ: Пелагея защитила честь мужа на Олимпиаде
«Несправедливость»: Долина об обвинениях Началовой
Александр Малинин показал, как выглядел 28 лет назад
Гарнер впервые после развода появилась на публике с мужчиной
Израильский эксперт: РФ может уничтожить США без ядерного оружия
Экс-помощник госсека США: Жила с 18-ю моряками РФ
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Олимпийские отели в Сочи продадут
Фоторепортажи
40Церемония открытия Олимпиады в Пхенчхане
32Ситуация на месте крушения Ан-148
12:36 (мск), источник: Комсомольская правда

Таксисты в Иркутской области два месяца ловили пассажира, который ездил зайцем

В полиции на молодого человека завели четыре административных дела.

Пассажир-заяц в Иркутской области два месяца не давал покоя таксистам. Каждый раз заказывал машину с нового номера, садился в салон и просил возить его по Ангарску или Усольскому району. Во время поездок упрашивал водителей покупать ему сигареты и выпивку, а когда приходило время расплатиться, выходил якобы за деньгами и исчезал за воротами частного дома. Разочарованные таксисты уезжали ни с чем.

На днях «черный пассажир» дал промах — сел в такси, в котором однажды уже разъезжал. Водитель узнал парня и незаметно нажал тревожную кнопку. Через несколько минут вокруг автомобиля собрались коллеги таксиста и сдали обидчика в полицию.

Стражи порядка завели на молодого человека четыре административных дела за мелкие кражи, а затем отправили в СИЗО. После того, как в интернет попали видео с пассажиром-зайцем, еще два водителя обратились в полицию. Парень уже попадал в колонию для несовершеннолетних, сообщает портал eg.ru.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Минфине думают о новой налоговой реформе
Анита Цой: Я до сих пор борюсь с кличкой "поющий кошелек"
Фигуристы Тарасова и Морозов сенсационно остались без медалей ОИ
СМИ: раненные в Сирии «наемники» доставлены в госпитали России
Бывшая россиянка выиграла вторую медаль на Олимпиаде
Блогер рассказал, как несчастье заставило его прожить лучший год
Россия заморозит добычу газа в Крыму из-за суда с Украиной
Ученые признали йогурты полезными для здоровья сердца и сосудов
Экс-депутата Госдумы заподозрили в краже 200 млн рублей
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Падение с пьедестала. Тарасова и Морозов не попали в призёры ОИ Они не смогли показать лучшего проката в сезоне. А соперники смогли
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Геологи обнаружили супервулкан, который может убить 100 миллионов человек Геологи из Университета Кобе обнаружили у берегов Японии супервулкан,
Кино
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе Актриса нарастила волосы для роли в историческом проекте
Недвижимость
Утверждено 30 стартовых площадок реновации на востоке Москвы
В Москве 20 старинных зданий сдали в аренду в обмен на реставрацию
В Токио собираются построить 70-этажный деревянный небоскреб
«Коммерсант»: для Совета Федерации построят новое здание в центре Москвы
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Как живут женщины с паническим страхом рожать От панического страха перед родами страдает до 14% женщин
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь