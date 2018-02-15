Таксисты в Иркутской области два месяца ловили пассажира, который ездил зайцем
В полиции на молодого человека завели четыре административных дела.
В полиции на молодого человека завели четыре административных дела.
На днях «черный пассажир» дал промах — сел в такси, в котором однажды уже разъезжал. Водитель узнал парня и незаметно нажал тревожную кнопку. Через несколько минут вокруг автомобиля собрались коллеги таксиста и сдали обидчика в полицию.
Стражи порядка завели на молодого человека четыре административных дела за мелкие кражи, а затем отправили в СИЗО. После того, как в интернет попали видео с
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.