В управлении капитального строительства Озерска прошли обыски

«Да, мы подтверждаем этот факт. Наша позиция остается неизменной. Мы открыты для любых проверок и готовы предоставить все документы для объективного и достоверного изучения ситуации», — пояснил агентству начальник информационно-аналитического отдела Сергей Зюсь.