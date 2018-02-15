В управлении капитального строительства Озерска прошли обыски
В управлении капитального строительства Озерска (Челябинская область) прошли обыски. Силовики провели выемку документов.
В управлении капитального строительства Озерска (Челябинская область) прошли обыски. Силовики провели выемку документов.
Изъятые документы сейчас изучают правоохранительные органы.
«Да, мы подтверждаем этот факт. Наша позиция остается неизменной. Мы открыты для любых проверок и готовы предоставить все документы для объективного и достоверного изучения ситуации», — пояснил агентству начальник
По предварительной информации, полученной из собственных источников, обыски могут быть связаны с нарушениями в начислении премий сотрудников, а также трудоустройстве несуществующих людей.
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