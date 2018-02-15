Стали известны подробности ЧП в Башкирии, где школьник ранил ножом одноклассника

Как сообщает пресс-служба СКР по РБ, 14 февраля около 11:30 в кабинете физики ученик 9 класса применил в отношении одноклассника физическое насилие и начал его душить, требуя деньги в размере 100 рублей. Чтобы прекратить неправомерные действия, подросток нанес обидчику один удар ножом в область поясницы слева.