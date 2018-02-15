Стали известны подробности ЧП в Башкирии, где школьник ранил ножом одноклассника
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего ученика 9 класса средней школы № 1 города Баймака. Его подозревают в вымогательстве с применением насилия.
В Башкирии возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего ученика 9 класса средней школы № 1 города Баймака. Его подозревают в вымогательстве с применением насилия.
Как сообщает
15-летний ученик, ранивший ножом одноклассника, действия которого попадают под признаки преступления, предусмотренного статьей «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» уголовной ответственности не подлежит ввиду недостижения возраста, с которого наступает ответственность за указанное преступление.
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