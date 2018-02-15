В Новосибирске за день случилась третья массовая авария

В Новосибирске сегодня, 15 февраля, произошла третья по счету массовая авария. На этот раз дорогу не поделили автовладельцы в Октябрьском районе на улице Кирова недалеко от улицы Никитина. Там столкнулись пять автомобилей: седаны Subaru Impreza, Toyota Corona и Kia Rio, кроссовер Lexus RX и ещё одна Toyota.

Фотографии с места происшествия уже появились в сети в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: очевидцы в комментариям к ним сетуют на неопытность водителей и гололед на дорогах, которые, вероятно, стали причинами произошедшей аварии. Также сообщается о том, что никто из участников ДТП не пострадал.