В Новосибирске за день случилась третья массовая авария
На этот раз ДТП с участием пяти машин случилось на улице Кирова.
На этот раз ДТП с участием пяти машин случилось на улице Кирова.
В Новосибирске сегодня, 15 февраля, произошла третья по счету массовая авария. На этот раз дорогу не поделили автовладельцы в Октябрьском районе на улице Кирова недалеко от улицы Никитина. Там столкнулись пять автомобилей: седаны Subaru Impreza, Toyota Corona и Kia Rio, кроссовер Lexus RX и ещё одна Toyota.
Фотографии с места происшествия уже появились в сети в группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»: очевидцы в комментариям к ним сетуют на неопытность водителей и гололед на дорогах, которые, вероятно, стали причинами произошедшей аварии. Также сообщается о том, что никто из участников ДТП не пострадал.
Напомним еще об одной массовой аварии, которая произошла в Ленинском районе Новосибирска сегодня утром у гипермаркета «Лента» на улице Петухова. Там тоже было зафиксировано пять автомобилей, одновременно попавших в аварию.
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