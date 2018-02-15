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12:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мошенник похищал дорогие смартфоны у новосибирцев

Мужчина искал объявления о продаже, представлялся покупателем и показывал поддельный денежный перевод, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мошенник похищал дорогие смартфоны у новосибирцев, об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина находил объявления о продаже телефонов в интернете, звонил продавцам и договаривался о встрече.

«При личной встрече с потерпевшими, зная, что не будет оплачивать покупку смартфонов, он высказывал намерения приобрести мобильные устройства, при этом заверял продавцов, что расплатится путем безналичного перевода денежных средств со своего счета на их банковские карты», — пояснили в ведомстве. .

Далее мошенник делал вид, что осуществляет денежный перевод и показывал продавцу заранее приготовленное на своем телефоне смс-сообщение с информацией о «принятии в обработку» денежного перевода. Мужчина утверждал, что деньги поступят в течение нескольких дней.

Новосибирец похитил смартфоны на общую сумму более 200 тысяч рублей.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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