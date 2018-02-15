Мошенник похищал дорогие смартфоны у новосибирцев
Мужчина искал объявления о продаже, представлялся покупателем и показывал поддельный денежный перевод, об этом сообщили в
Мужчина искал объявления о продаже, представлялся покупателем и показывал поддельный денежный перевод, об этом сообщили в
Мошенник похищал дорогие смартфоны у новосибирцев, об этом рассказали в
Мужчина находил объявления о продаже телефонов в интернете, звонил продавцам и договаривался о встрече.
«При личной встрече с потерпевшими, зная, что не будет оплачивать покупку смартфонов, он высказывал намерения приобрести мобильные устройства, при этом заверял продавцов, что расплатится путем безналичного перевода денежных средств со своего счета на их банковские карты», — пояснили в ведомстве. .
Далее мошенник делал вид, что осуществляет денежный перевод и показывал продавцу заранее приготовленное на своем телефоне
Новосибирец похитил смартфоны на общую сумму более 200 тысяч рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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