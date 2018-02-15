Экс-главе Кунашакского района на два месяца уменьшили наказание

По данным пресс-службы, облсуд, рассмотрев апелляционные жалобы гособвинения, самого Закирова и его адвоката, исключил из приговора бывшему главе квалифицирующий признак — получение взятки через посредника, превратив обвинение в «просто взятку».

Благодаря этому апелляционная коллегия сочла возможным уменьшить срок наказания до 8 лет и десяти месяцев, кроме того, на один год сокращен срок запрета на занятие определенных должностей. Штраф в 7 миллионов оставлен без изменения.

Напомним, 30 июня 2017 года Вадим Закиров был признан виновным в получении взятки в крупном и особо крупном размере (части 4 и 6 статьи 290 УК РФ), трех эпизодах злоупотребления должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), и мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).