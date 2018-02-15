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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии пропала 39-летняя многодетная мать

Дома ее ждут трое детей.

Источник: Комсомольская правда

В селе Ольховое Уфимского района пропала 39-летняя Галина Яковлева. Обеспокоенные родственники бросили клич в социальные сети.

Как рассказал «Комсомолке» братишка Галины, Артем, женщина во вторник, 13 февраля, вышла на прогулку и пропала.

-Телефон у нее выключен, у друзей ее не было, — отметил Артем. — Написали заявление в полицию. Ранее она никогда не пропадала.

Дома Галину ждут трое маленьких детей, которые сейчас находятся с отцом.

Была одета в бирюзовую толстовку, черные штаны, черную куртку и кроссовки черно-розового цвета.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Галины, просьба позвонить по номерам 8 (917) 3849011, 8 (927) 2373961.

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