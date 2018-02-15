В Башкирии пропала 39-летняя многодетная мать

Источник: Комсомольская правда

В селе Ольховое Уфимского района пропала 39-летняя Галина Яковлева. Обеспокоенные родственники бросили клич в социальные сети.

Как рассказал «Комсомолке» братишка Галины, Артем, женщина во вторник, 13 февраля, вышла на прогулку и пропала.

-Телефон у нее выключен, у друзей ее не было, — отметил Артем. — Написали заявление в полицию. Ранее она никогда не пропадала.

Дома Галину ждут трое маленьких детей, которые сейчас находятся с отцом.

Была одета в бирюзовую толстовку, черные штаны, черную куртку и кроссовки черно-розового цвета.