Прохожего сбили на Иннокентьевском мосту в Иркутске
На месте ДТП работает экипаж дорожных полицейских.
На месте ДТП работает экипаж дорожных полицейских.
Вечером 15 февраля произошло ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Там автомобиль сбил прохожего. Фотографии с места аварии попали в соцсети, их активно обсуждают пользователи интернета. По словам очевидцев, под колеса машины попала женщина, которая шла по мосту в
На месте работает экипаж ГИБДД, чтобы разобраться в точных обстоятельствах страшного ДТП.
На Иннокентьевском мосту образовалась крупная пробка, автомобилистам приходится набраться терпения.
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