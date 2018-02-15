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15 февраля, источник: Комсомольская правда

Прохожего сбили на Иннокентьевском мосту в Иркутске

На месте ДТП работает экипаж дорожных полицейских.

Вечером 15 февраля произошло ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Там автомобиль сбил прохожего. Фотографии с места аварии попали в соцсети, их активно обсуждают пользователи интернета. По словам очевидцев, под колеса машины попала женщина, которая шла по мосту в Ново-Ленино. По предварительной информации, она погибла.

На месте работает экипаж ГИБДД, чтобы разобраться в точных обстоятельствах страшного ДТП.

На Иннокентьевском мосту образовалась крупная пробка, автомобилистам приходится набраться терпения.

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