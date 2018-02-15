Прохожего сбили на Иннокентьевском мосту в Иркутске

Вечером 15 февраля произошло ДТП на Иннокентьевском мосту в Иркутске. Там автомобиль сбил прохожего. Фотографии с места аварии попали в соцсети, их активно обсуждают пользователи интернета. По словам очевидцев, под колеса машины попала женщина, которая шла по мосту в Ново-Ленино. По предварительной информации, она погибла.