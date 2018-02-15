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15 февраля, источник: НИА-Нижний Новгород

Завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в Борском г. о. Нижегородской области 14 февраля

Два жителя г. Бор Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 15 февраля 2018 года.

По версии следствия, в один из дней 15—20 января 2018 года в квартире в пос. Октябрьский в гостях у 49-летнего мужчины находились мужчина и женщина. После ссоры на бытовой почве женщина нанесла хозяину множественные ножевые ранения, а затем ее подельник нанес ему удар в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного, подозреваемые завернули тело погибшего в ковер, вынесли его на улицу и положили в яму недалеко от места совершения преступления.

Тело хозяина квартиры было обнаружено только 14 февраля. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования личности подозреваемых 20-летнего мужчины и 30-летней женщины были установлены, а сами они задержаны.

В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались, они не трудоустроены. Расследование продолжается.

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