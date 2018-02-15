Завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в Борском г. о. Нижегородской области 14 февраля

По версии следствия, в один из дней 15—20 января 2018 года в квартире в пос. Октябрьский в гостях у 49-летнего мужчины находились мужчина и женщина. После ссоры на бытовой почве женщина нанесла хозяину множественные ножевые ранения, а затем ее подельник нанес ему удар в шею. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался. С целью сокрытия совершенного, подозреваемые завернули тело погибшего в ковер, вынесли его на улицу и положили в яму недалеко от места совершения преступления.