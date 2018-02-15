Завернутое в ковер тело мужчины было обнаружено в Борском г. о. Нижегородской области 14 февраля
Два жителя г. Бор Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве. Об этом
Два жителя г. Бор Нижегородской области задержаны по подозрению в убийстве. Об этом
По версии следствия, в один из дней
Тело хозяина квартиры было обнаружено только 14 февраля. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). В рамках расследования личности подозреваемых 20-летнего мужчины и 30-летней женщины были установлены, а сами они задержаны.
В ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее они к уголовной ответственности не привлекались, они не трудоустроены. Расследование продолжается.
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