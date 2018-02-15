Воронежец ответит в суде за гибель в ДТП матери с младенцем

Воронежский суд рассмотрит резонансное дело о гибели в аварии 37-летней женщины с младенцем. В ДТП также серьёзна пострадал годовалый ребёнок. В случившимся обвинили 35-летнего водителя Александра Снурницына. Трагедия произошла из-за того, что мужчина проехал на красный свет светофора. Об этом рассказали в прокуратуре Воронежской области в четверг, 15 февраля.

ДТП случилось на улице Донской утром воскресенья, 27 августа 2017 года. Александр Снурницын на Ford Focus нарушил ПДД, выехал на регулируемый перекрёсток улиц Донская и 45 Стрелковой Дивизии. Снурницын хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia под управлением 31-летней женщины.

Автомобилистка ехала по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы Антонова-Овсеенко в направлении Московского проспекта. Для неё горел зелёный свет.

Два пассажира Kia — 37-летняя женщина и её трёхмесячный ребёнок — скончались на месте ДТП. Ещё четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших водитель Kia и три её пассажира — 58-летняя женщина, годовалый мальчик и четырёхлетний ребёнок. Эксперты установили, что годовалый малыш получил тяжкий вред здоровью.