Воронежец ответит в суде за гибель в ДТП матери с младенцем
Авария случилась, так как водитель проехал на красный свет.
Авария случилась, так как водитель проехал на красный свет.
Воронежский суд рассмотрит резонансное дело о гибели в аварии 37-летней женщины с младенцем. В ДТП также серьёзна пострадал годовалый ребёнок. В случившимся обвинили 35-летнего водителя Александра Снурницына. Трагедия произошла
ДТП случилось на улице Донской утром воскресенья, 27 августа 2017 года. Александр Снурницын на Ford Focus нарушил ПДД, выехал на регулируемый перекрёсток улиц Донская и 45 Стрелковой Дивизии. Снурницын хотел проскочить на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Kia под управлением 31-летней женщины.
Автомобилистка ехала по улице 45 Стрелковой дивизии со стороны улицы
Два пассажира Kia — 37-летняя женщина и её трёхмесячный ребёнок — скончались на месте ДТП. Ещё четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Среди пострадавших водитель Kia и три её пассажира — 58-летняя женщина, годовалый мальчик и четырёхлетний ребёнок. Эксперты установили, что годовалый малыш получил тяжкий вред здоровью.
Вскоре после аварии суд по ходатайству следователей арестовал подозреваемого и поместил в СИЗО. Сейчас за гибель людей Александру Снурницыну грозит до 7 лет лишения свободы.
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