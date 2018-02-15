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15 февраля, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове задержали женщину за кражу овец на 100 тыс. рублей

В Ростовской области женщина украла с фермы овец на сумму более 100 тыс. рублей.

О краже 19 овец сообщили в полицию владельцы животноводческой фермы в Дубовском районе. Полицейские выяснили, что одна из сотрудниц после пропажи животных перестала выходить на работу и отвечать на звонки. Женщину задержали в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, 40-летняя женщина нашла покупателей, представилась хозяйкой фермы, продала овец и попыталась скрыться в другом городе, сообщает пресс-центр ГУ МВД России по Ростовской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

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