В Ростове задержали женщину за кражу овец на 100 тыс. рублей

О краже 19 овец сообщили в полицию владельцы животноводческой фермы в Дубовском районе. Полицейские выяснили, что одна из сотрудниц после пропажи животных перестала выходить на работу и отвечать на звонки. Женщину задержали в Ростове-на-Дону.