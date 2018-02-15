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15 февраля, источник: ИА Татар-информ

В Татарстане снизилось количество преступников-рецидивистов

Рецидивы преступлений в Татарстане совершают четыре процента бывших заключённых.

(Казань, 15 февраля, «Татар-информ», Алина Габдулина). В Татарстане снизилось количество повторных преступлений, совершенных бывшими заключенными, заявил сегодня руководитель центра социальной реабилитации и адаптации бывших заключённых Азат Гайнутдинов во время круглого стола в УФСИН России по РТ.

Темой собрания стали «Проблемы духовного окормления осуждённых и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях уголовно-исполнительной системы».

Причинами снижения количества рецидивов Азат Гайнутдинов назвал работу представителей духовенства с заключёнными. Также в республике налажен контакт и поддержка людей, покинувших исправительные учреждения. По их желанию им предоставляется жилье, питание, возможность трудоустройства, психологическая помощь.

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