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15 февраля, источник: АиФ Санкт-Петербург

Из Матисова канала в Петербурге достали тонну нефтепродуктов

Кто именно загрязнил водоем, пока неизвестно.

Источник: Аргументы и факты

В Матисовом канале в Петербурге собрали целую тонну нефтепродуктов, сообщает пресс-служба природоохранной прокуратуры города.

Загрязнение водоема было обнаружено специалистами ведомства в рамках проверки. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает, кто именно заполнил канал нефтеводяной смесью.

После прояснения картины будет решен вопрос о наказании причастных к инциденту лиц.

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