Из Матисова канала в Петербурге достали тонну нефтепродуктов
Кто именно загрязнил водоем, пока неизвестно.
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Кто именно загрязнил водоем, пока неизвестно.
В Матисовом канале в Петербурге собрали целую тонну нефтепродуктов, сообщает
Загрязнение водоема было обнаружено специалистами ведомства в рамках проверки. В настоящее время прокуратура выясняет обстоятельства случившегося и устанавливает, кто именно заполнил канал нефтеводяной смесью.
После прояснения картины будет решен вопрос о наказании причастных к инциденту лиц.
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