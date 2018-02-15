В Бресте автомобиль сбил на пешеходном переходе 87-летнюю женщину

Авария произошла сегодня около 7.30 на ул. Московской в районе технического университета. По предварительной информации, 44-летний местный житель за рулем автомобиля BMW двигался от ул. Советской Конституции в направлении пр. Республики. На регулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая заканчивала переход проезжей части уже на запрещающий сигнал светофора.