В Бресте автомобиль сбил на пешеходном переходе 87-летнюю женщину
На регулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая заканчивала переход проезжей части уже на запрещающий сигнал светофора.
На регулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая заканчивала переход проезжей части уже на запрещающий сигнал светофора.
15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте автомобиль сбил на пешеходном переходе 87-летнюю женщину, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД облисполкома.
Авария произошла сегодня около 7.30 на ул. Московской в районе технического университета. По предварительной информации, 44-летний местный житель за рулем автомобиля BMW двигался от ул. Советской Конституции в направлении пр. Республики. На регулируемом пешеходном переходе водитель совершил наезд на 87-летнюю пенсионерку, которая заканчивала переход проезжей части уже на запрещающий сигнал светофора.
В результате происшествия пострадавшую с телесными повреждениями госпитализировали в Брестскую областную больницу. По факту ДТП проводится проверка.
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