В Татарстане вынесли приговор водителю автобуса по делу о ДТП с 14 жертвами
КАЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Заинский городской суд в четверг приговорил водителя автобуса Александра Ижмукова к четырем с половиной годам
КАЗАНЬ, 15 фев — РИА Новости. Заинский городской суд в четверг приговорил водителя автобуса Александра Ижмукова к четырем с половиной годам
Столкновение автобуса «Неоплан» с грузовиком MAN, буксируемым на жесткой сцепке автомобилем «КамАЗ», произошло неподалеку от Заинска в ночь на 2 июля 2017 года. В автобусе находились 29 человек, он следовал по маршруту Самара — Ижевск. В результате столкновения автобус опрокинулся на проезжую часть и загорелся. На месте погибли 14 человек, в том числе четверо детей, 15 пострадали.
В ходе судебных прений государственный обвинитель, заинский городской прокурор Ринат Каримов, просил суд признать водителя виновным и отправить его в колонию общего режима на шесть с половиной лет.
«Виновному назначено наказание четыре года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в
По факту ДТП были возбуждены уголовные дела по статьям «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Ранее представитель МВД РФ отмечал, что причиной ДТП могли стать утомленность водителя автобуса и превышение скорости. По его словам, автобус выполнял заказную перевозку.
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