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15 февраля, источник: ЮГА.ру

В горах Сочи сосна упала на туристку

В Сочи днем 15 февраля дерево рухнуло на горнолыжную трассу «Роза Хутор».

В результате падения дерева пострадала девушка, ее доставили в больницу.

Инцидент случился около нижней станции канатной дороги. На месте происшествия работали сотрудники местного спасательного отряда. Дерево распилили и убрали с трассы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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