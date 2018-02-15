В горах Сочи сосна упала на туристку
В Сочи днем 15 февраля дерево рухнуло на горнолыжную трассу «Роза Хутор».
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Сочи днем 15 февраля дерево рухнуло на горнолыжную трассу «Роза Хутор».
В результате падения дерева пострадала девушка, ее доставили в больницу.
Инцидент случился около нижней станции канатной дороги. На месте происшествия работали сотрудники местного спасательного отряда. Дерево распилили и убрали с трассы, сообщили в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.