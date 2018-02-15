В горах Сочи сосна упала на туристку

В результате падения дерева пострадала девушка, ее доставили в больницу.

Инцидент случился около нижней станции канатной дороги. На месте происшествия работали сотрудники местного спасательного отряда. Дерево распилили и убрали с трассы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.