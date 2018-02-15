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15 февраля, источник: РИА "Воронеж"

Облсуд обязал воронежского бизнесмена заплатить Александру Кержакову больше 345 млн рублей

Футболист подавал к предпринимателю гражданский иск.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский облсуд вынес решение по гражданскому иску Александра Кержакова к предпринимателю Михаилу Сурину, которого до этого судили за мошенничество с деньгами футболиста. По решению облсуда бизнесмен выплатит Кержакову больше 345 млн рублей, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» пресс-секретарь суда Лада Петина в четверг, 15 февраля.

В октябре 2017 года Железнодорожный райсуд Воронежа рассмотрел гражданский иск Александра Кержакова к Сурину. Футболист смог взыскать с бывшего партнера по бизнесу больше 220 млн рублей. Позже стороны обжаловали это решение в апелляции.

Облсуд решил, что предприниматель должен выплатить спортсмену проценты «за пользование чужими деньгами». За период с февраля 2011 года до июля 2016 года — 124 млн 443 тыс. рублей. И еще 220 млн 569 тыс. рублей за использование средств Кержакова с августа 2016 года.

Контекст

Александр Кержаков вложил в нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Панинском районе Воронежской области больше 300 млн рублей. Спортсмен переводил деньги на счета предпринимателя Михаила Сурина с февраля 2011 года. После того, как мужчина отдал 110 млн рублей, его пообещали сделать учредителем фирмы «Модуль», которая строила завод. Однако Сурин вкладывал деньги Кержакова в строительство завода как свои — вместо того чтобы сделать спортсмена совладельцем предприятия, как они договаривались изначально. Никаких документов после перевода средств партнеры не оформляли, кроме одного договора беспроцентного займа на 105 млн рублей до 2026 года.

Михаил Сурин снимал деньги со счета и покупал технику, стройматериалы и машины для фирмы. При этом доля бизнесмена в ООО «Модуль» увеличилась до 85%, а футболист так и не стал совладельцем завода. Тогда Александр Кержаков попросил вернуть деньги, но получил отказ. Футболисту ответили, что все средства уже вложены в НПЗ. После этого Кержаков обратился с заявлением в полицию. Следователи возбудили дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ленинский райсуд Воронежа назначил Михаилу Сурину 4 года колонии общего режима. На тот момент бизнесмен уже 2 года провел в СИЗО, это время мужчине засчитали в срок.

В июле 2017 года Михаил Сурин обратился с ходатайством в Центральный райсуд и попросил заменить ему восемь месяцев неотбытого наказания на исправительные работы. Предприниматель получил отказ из-за того, что не вернул деньги Александру Кержакову. Облсуд заменил Сурину оставшиеся месяцы колонии на исправительные работы в ноябре 2017 года.

В ноябре 2017 года еще один российский футболист заявил, что у него похитили деньги во время строительства нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области. Иван Саенко обратился с заявлением в следственное управление МВД Центрального административного округа Москвы. Спортсмен утверждает, что вложил в строительство 150 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело. Под подозрение попали учредитель воронежской компании «Модуль» Евгений Ванин и гендиректор предприятия Александр Махиня.

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