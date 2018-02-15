МАК расшифровал запись разговоров пилотов Ан-148

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Как рассказал газете «Комсомольская правда» знакомый с ходом расследования МАК эксперт, аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила версию о том, что причиной крушения стала неисправность датчиков скорости.

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«Из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления (установленные на корпусе самолета “антенны”.— “Ъ”), они заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Расхождения в показаниях скорости экипаж заметил, пилоты сначала пытались набрать нужную для взлета скорость, фактически превышая ее и “загнав” двигатели. А потом уже они ничего не смогли сделать», — утверждает собеседник издания.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, почему не сработал обогрев приемников, — в результате сбоя или ошибки пилотов. «Полную картину эксперты получат, когда показатели параметрического самописца совместят с аудиозаписью. Тогда будут понятны все нюансы», — пояснил источник газеты.