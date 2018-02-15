МАК расшифровал запись разговоров пилотов Ан-148

Как рассказал газете «Комсомольская правда» знакомый с ходом расследования МАК эксперт, аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила версию о том, что причиной крушения стала неисправность датчиков скорости.
«Из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления (установленные на корпусе самолета “антенны”.— “Ъ”), они заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Расхождения в показаниях скорости экипаж заметил, пилоты сначала пытались набрать нужную для взлета скорость, фактически превышая ее и “загнав” двигатели. А потом уже они ничего не смогли сделать», — утверждает собеседник издания.
Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, почему не сработал обогрев приемников, — в результате сбоя или ошибки пилотов. «Полную картину эксперты получат, когда показатели параметрического самописца совместят с аудиозаписью. Тогда будут понятны все нюансы», — пояснил источник газеты.
Напомним, жертвами авиакатастрофы стали все находившееся на борту шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Уже после расшифровки параметрического самописца Ан-148 эксперты МАК установили, что крушение могло быть вызвано тем, что экипаж не располагал объективными данными об истинной скорости самолета.
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