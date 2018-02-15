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19:09 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

МАК расшифровал запись разговоров пилотов Ан-148

Эксперты Межгосударственной авиационной комиссии (МАК) расшифровали данные второго черного ящика самолета Ан-148, разбившегося в Подмосковье 11 февраля. Об этом заявил ТАСС на полях Российского инвестиционного форума министр транспорта Максим Соколов.

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Как рассказал газете «Комсомольская правда» знакомый с ходом расследования МАК эксперт, аудиозапись разговоров двух пилотов подтвердила версию о том, что причиной крушения стала неисправность датчиков скорости.

Инфографика
Крушение самолета в ПодмосковьеВ Подмосковье разбился самолет Ан-148.

«Из-за того, что не работал обогрев приемников воздушного давления (установленные на корпусе самолета “антенны”.— “Ъ”), они заледенели и выводили на приборную панель пилотов некорректную скорость. Расхождения в показаниях скорости экипаж заметил, пилоты сначала пытались набрать нужную для взлета скорость, фактически превышая ее и “загнав” двигатели. А потом уже они ничего не смогли сделать», — утверждает собеседник издания.

Эксперт добавил, что сейчас необходимо выяснить, почему не сработал обогрев приемников, — в результате сбоя или ошибки пилотов. «Полную картину эксперты получат, когда показатели параметрического самописца совместят с аудиозаписью. Тогда будут понятны все нюансы», — пояснил источник газеты.

Напомним, жертвами авиакатастрофы стали все находившееся на борту шесть членов экипажа и 65 пассажиров. Уже после расшифровки параметрического самописца Ан-148 эксперты МАК установили, что крушение могло быть вызвано тем, что экипаж не располагал объективными данными об истинной скорости самолета.

Пилоты Ан-148 могли принять неверное решение
Во время загрузки произошла ошибка.
20:12 (мск)© Ньюстюб
12 комментариевк этой статье
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