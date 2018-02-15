У Политехнического музея в Москве обрушился грунт

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при обрушении грунта возле находящегося на реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«По адресу: Новая площадь, дом ¾, произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП дежурят три автомобиля скорой помощи.