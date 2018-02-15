У Политехнического музея в Москве обрушился грунт
В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.
В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при обрушении грунта возле находящегося на реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.
«По адресу: Новая площадь, дом ¾, произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.
На месте ЧП дежурят три автомобиля скорой помощи.
По данному адресу находится Политехнический музей. С 2013 года здание находится на реконструкции.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.