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15 февраля, источник: ТАСС

У Политехнического музея в Москве обрушился грунт

В результате инцидента один человек погиб и один пострадал.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при обрушении грунта возле находящегося на реконструкции здания Политехнического музея в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

«По адресу: Новая площадь, дом ¾, произошло обрушение грунта на стройке. В результате один человек погиб и один пострадал», — сказал собеседник агентства.

На месте ЧП дежурят три автомобиля скорой помощи.

По данному адресу находится Политехнический музей. С 2013 года здание находится на реконструкции.

Грунт обрушился возле Политехнического музея
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
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