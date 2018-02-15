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15 февраля, источник: Вести - Екатеринбург

На Серовском тракте на скользкой дороге произошло несколько ДТП

Сразу несколько аварий произошли сегодня на Серовском тракте недалеко от Екатеринбурга.

Водители говорят, всему виной скользкая дорога. Один автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Он восстановлению не подлежит. На этом же участке в дорожное ограждение влетел и KIA Rio. Затем в ДТП попал и RENAULT.

По словам очевидцев, на дороге образовалась ледяная кочка, наехав на которую, водители теряли управление. На трассе в течение нескольких часов работал эвакуатор. К счастью, в авариях никто не пострадал.

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