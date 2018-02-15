На Серовском тракте на скользкой дороге произошло несколько ДТП
Сразу несколько аварий произошли сегодня на Серовском тракте недалеко от Екатеринбурга.
Сразу несколько аварий произошли сегодня на Серовском тракте недалеко от Екатеринбурга.
Водители говорят, всему виной скользкая дорога. Один автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Он восстановлению не подлежит. На этом же участке в дорожное ограждение влетел и KIA Rio. Затем в ДТП попал и RENAULT.
По словам очевидцев, на дороге образовалась ледяная кочка, наехав на которую, водители теряли управление. На трассе в течение нескольких часов работал эвакуатор. К счастью, в авариях никто не пострадал.
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