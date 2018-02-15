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15 февраля, источник: Коммерсантъ-Online

Пилоты ругались до катастрофы

Расшифрован речевой самописец разбившегося Ан-148.

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фотографии
33
фотографии
33
фотографии

Следователи СКР, расследующие уголовное дело о катастрофе 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, жертвами которой стал 71 человек, приобщили к нему данные параметрического и речевого самописцев. Расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.

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«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Раскрывать содержание записей речевого самописца она отказалась, сославшись на тайну следствия.

По данным «Ъ», запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней из-за сильных повреждений «черного ящика», оказалась совсем короткой. Вначале, перед вылетом из аэропорта Домодедово, пилоты читают контрольную карту, приводя в действие или проверяя работу различных приборов и механизмов. При этом обогрев приемников полного давления (ППД), с которых считывают информацию датчики скорости, почему-то не включают, хотя это действие записано в карте.

Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник «Ъ».

По его версии, данные расшифровки свидетельствуют о том, что пилоты так и не поняли, из-за чего возникли искаженные показания скорости на дисплеях и, соответственно, в принципе не могли справиться с этой критической ситуацией.

Учитывая все это, Росавиация, привлекая ведущих пилотов-инструкторов, решила разработать программу проведения имитации полетов с отказами различных приборов на комплексном пилотажном тренажере Ан-148, установленном в Санкт-Петербургском государственном университете гражданской авиации, и провести обучение по ней летчиков, управляющих данными самолетами.

Напомним, что, расшифровав параметрический самописец разбившегося самолета, эксперты МАК пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.

Николай Сергеев.

Пилоты Ан-148 могли принять неверное решение
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
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