Пилоты ругались до катастрофы
Расшифрован речевой самописец разбившегося Ан-148.
Расшифрован речевой самописец разбившегося Ан-148.
Следователи СКР, расследующие уголовное дело о катастрофе 11 февраля в Подмосковье самолета Ан-148, жертвами которой стал 71 человек, приобщили к нему данные параметрического и речевого самописцев. Расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.
«В ходе расследования уголовного дела, находящегося в производстве следователей главного управления по расследованию особо важных дел СКР, получены данные специалистов Межгосударственного авиационного комитета о расшифровке показаний бортовых самописцев самолета Ан-148, потерпевшего крушение 11 февраля в Подмосковье. Материалы МАК приобщены к уголовному делу и изучаются следователями», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
По данным «Ъ», запись, которую пришлось восстанавливать несколько дней
Вскоре после взлета пилоты обращают внимание на критически низкие и отличающиеся показания скорости на приборах. Ругаясь, они пытаются решить эту проблему, увеличивая скорость и наклоняя самолет к земле. Столкновение с поверхностью происходит уже под нечленораздельные крики пилотов, утверждает собеседник «Ъ».
Учитывая все это, Росавиация, привлекая ведущих
Напомним, что, расшифровав параметрический самописец разбившегося самолета, эксперты МАК пришли к выводу, что невключение обогрева могло привести к обледенению всех трех приемников, установленных на фюзеляже, и, соответственно, изменению параметров передаваемых с них данных на дисплеи пилотов. Как установили эксперты, при наборе самолетом высоты около 2 тыс. м индикатор скорости у одного из пилотов показывал недопустимо низкие для такой ситуации 200 км/ч, а у другого вообще оставался на нуле. При этом реальная скорость лайнера составляла около 600 км/ч. Экипаж пошел на резкое снижение, чтобы набрать, как ему казалось, недостающую скорость, в результате чего самолет врезался в землю.
Николай Сергеев.
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