Выбоина на дороге послужила причиной тройного ДТП

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Западнее 71 разъезда, на трассе, поворачивающей с Момышулы на Чемолган произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.

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Mercedes W140 двигался в сторону города. Со слов водителя, скорость автомобиля не превышала 40 км и из-за сильного гололеда он ехал аккуратно.

Навстречу ехали машины, и он прижался к обочине, где образовалась специфическая колея-канава, куда провалились правые колеса автомобиля. Mercedes занесло и повернув боком, вынесло на середину трассы.

В правый бок ударил ехавший навстречу автомобиль Geely. От удара Mercedes выкинуло на обочину, где он ударился о бетонное строение.

Geely развернуло на дороге. Ехавший следом Mitsubishi Galant стукнул машину в лоб.

Разбросанные автомобили образовали пробку.