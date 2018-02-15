Выбоина на дороге послужила причиной тройного ДТП
Аварию спровоцировали канва на краю трассы и гололед.
Аварию спровоцировали канва на краю трассы и гололед.
Западнее 71 разъезда, на трассе, поворачивающей с Момышулы на Чемолган произошло ДТП, передает корреспондент zakon.kz.
Mercedes W140 двигался в сторону города. Со слов водителя, скорость автомобиля не превышала 40 км и
Навстречу ехали машины, и он прижался к обочине, где образовалась специфическая
В правый бок ударил ехавший навстречу автомобиль Geely. От удара Mercedes выкинуло на обочину, где он ударился о бетонное строение.
Geely развернуло на дороге. Ехавший следом Mitsubishi Galant стукнул машину в лоб.
Разбросанные автомобили образовали пробку.
Сотрудники подъехавшей «Скорой помощи» осмотрев участников ДТП не сочли нужным никого госпитализировать.
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