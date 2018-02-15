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15 февраля, источник: Informburo.kz

Землетрясение произошло на территории Алматы

Ощутимость подземных толчков — 2 балла.

Источник: Informburo.kz

Землетрясение магнитудой 3,8 и ощутимостью 2 балла произошло в Алматы. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».

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Землетрясение произошло 15 февраля в 23:38.

Эпицентр землетрясения расположен на территории города Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости — 2 балла.

Алматинцы сообщают, что подземные толчки ощущались на верхних этажах жилых домов.

«По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции, повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ “Казселезащита”, на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушениях нет», — сообщила пресс-служба ДЧС Алматы.

Последнее ощутимое землетрясение в Алматы произошло днём 2 февраля. При этом оценки силы от СОМЭ и Наццентра сейсмологических наблюдений и исследований разнились. В СОМЭ сообщали об ощутимости в 2−3 балла, Казахстанский национальный центр данных привёл данные, что землетрясение было мощностью 3−4 балла.

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