Землетрясение произошло на территории Алматы
Ощутимость подземных толчков — 2 балла.
Ощутимость подземных толчков — 2 балла.
Землетрясение магнитудой 3,8 и ощутимостью 2 балла произошло в Алматы. Об этом сообщает сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК».
Землетрясение произошло 15 февраля в 23:38.
Эпицентр землетрясения расположен на территории города Алматы. Энергетический класс землетрясения 7.2. Магнитуда MPV 3.8. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости — 2 балла.
Алматинцы сообщают, что подземные толчки ощущались на верхних этажах жилых домов.
«По данным ЦОУ ДВД от патрульных нарядов полиции, повреждений и разрушений на патрулируемых участках не выявлено. По сообщению АГЭУ ГУ “Казселезащита”, на гидротехнических сооружениях деформации и образовании трещин не выявлено. Данных о пострадавших и разрушениях нет», — сообщила
Последнее ощутимое землетрясение в Алматы произошло днём 2 февраля. При этом оценки силы от СОМЭ и Наццентра сейсмологических наблюдений и исследований разнились. В СОМЭ сообщали об ощутимости в 2−3 балла, Казахстанский национальный центр данных привёл данные, что землетрясение было мощностью 3−4 балла.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.