В Екатеринбурге в одной из квартир жилого дома рухнул потолок

По его словам, ЧП случилось в доме 16 в Суворовском переулке микрорайона Уралмаш.
«Пострадали 60-летний мужчина и два мальчика возрастом два года и девять лет. Мужчине госпитализация не потребовалась, а ребят доставили в больницу для осмотра и оказания необходимой помощи», — сказал Горелых.
Он уточнил, что дом был построен примерно в 1954—1956 годах, двухэтажный, двухподъездный, шлакоблочный. По некоторой информации, его возводили еще пленные немцы.
Как отметил Горелых, крыша этого здания и трех соседних ремонтировалась коммерческой организацией. Вместе с тем, по его словам, старый шифер был уложен прямо на потолок. Сейчас выясняется, что могло стать причиной обвала — ветхость или установка на крышу какого-либо тяжелого груза.
Горелых также добавил, что на месте полицейскими создана зона безопасности, решается вопрос о временном расселении жильцов.
По данным прокуратуры Свердловской области, из дома эвакуировали 23 человек, начата проверка. «Со слов жильцов, проводился капитальный ремонт кровли. Дом эксплуатирует управляющая компания «УЖК ЖКО — Екатеринбург», — отмечает ведомство.
Как добавили в прокуратуре, в ходе проверки специалисты дадут «правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны управляющей организации». Также ведомство будет выяснять, действительно ли проводился в доме ремонт, какая организация его проводила и соблюдены ли его сроки. Кроме того, планируется запросить медицинские документы о состоянии здоровья пострадавших детей.
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