В Екатеринбурге увеличилось число пострадавших при обрушении потолка в доме

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости о трех пострадавших.
«Пострадали пять человек, в том числе двое детей», — сказал представитель оперативного штаба.
Он уточнил, что дети доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу № 9. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.
По уточненным данным, общая площадь обрушения потолочного перекрытия составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуированы 23 человека, в том числе девять детей. Жильцы дома временно размещены в ближайшей средней школе.
«На 16 февраля запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу дальнейшего размещения жильцов, организации их жизнеобеспечения и обследования аварийного дома», — добавил собеседник агентства.
Как ранее рассказал Горелых, потолок обвалился в доме 16 в Суворовском переулке микрорайона Уралмаш. Он уточнил, что двухэтажный двухподъездный дом был построен примерно в 1954—1956 годах. Полиция выясняет, что могло стать причиной обвала — ветхость или установка на крышу какого-либо тяжелого груза.
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