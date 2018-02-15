В Екатеринбурге увеличилось число пострадавших при обрушении потолка в доме

Ранее руководитель пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщал РИА Новости о трех пострадавших.

«Пострадали пять человек, в том числе двое детей», — сказал представитель оперативного штаба.

Он уточнил, что дети доставлены для осмотра в городскую клиническую больницу № 9. Троим пострадавшим медицинская помощь была оказана амбулаторно.

По уточненным данным, общая площадь обрушения потолочного перекрытия составила 20 квадратных метров. Из дома эвакуированы 23 человека, в том числе девять детей. Жильцы дома временно размещены в ближайшей средней школе.

«На 16 февраля запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям по вопросу дальнейшего размещения жильцов, организации их жизнеобеспечения и обследования аварийного дома», — добавил собеседник агентства.