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15 февраля, источник: Интерфакс

Теплоснабжение свыше 1 тыс. жителей Прикамья, прерванное из-за аварии, восстановлено

Пермь. 15 февраля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Авария на теплотрассе, из-за которой более 1 тыс. жителей Лысьвы в Пермском крае остались без тепла, ликвидирована, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«В 00.00 пятницы (22:00 мск четверга — ИФ) аварийно-восстановительные работы завершены, проводится заполнение системы теплоносителем», — говорится в сообщении.

Размораживания системы теплоснабжения не допущено, отмечает управление.

Как сообщалось, авария на трубопроводе в городе Лысьва Пермского края оставила без тепла восемь многоквартирных домов, в которых проживает более 1 тыс. человек.

Аварийно-восстановительные работы планировалось завершить к 20:00 четверга.

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