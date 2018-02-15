Теплоснабжение свыше 1 тыс. жителей Прикамья, прерванное из-за аварии, восстановлено
Пермь. 15 февраля.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пермь. 15 февраля.
«В 00.00 пятницы (22:00 мск четверга — ИФ)
Размораживания системы теплоснабжения не допущено, отмечает управление.
Как сообщалось, авария на трубопроводе в городе Лысьва Пермского края оставила без тепла восемь многоквартирных домов, в которых проживает более 1 тыс. человек.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.