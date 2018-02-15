Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
19-летний Николас Круз, открывший стрельбу в школе во Флориде, является приверженцем идеи превосходства белой расы и тренировался в националистической организации «Республика Флориды» (Republic of Florida). Об этом сообщает портал TMZ.
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