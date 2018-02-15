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15 февраля, источник: Lenta.Ru

Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов

19-летний Николас Круз, открывший стрельбу в школе во Флориде, является приверженцем идеи превосходства белой расы и тренировался в националистической организации «Республика Флориды» (Republic of Florida). Об этом сообщает портал TMZ.

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Лидер движения Джордан Джереб связался с правозащитной организацией «Антидиффамационная лига» и рассказал, что видел Круза минимум один раз на тренировке ROF. Он пояснил, что туда его привел другой член организации.

Джереб утверждает, что ни он, ни другие члены «Республики Флориды» не говорили с Крузом о его планах.

Массовое убийство учеников было совершено 14 февраля. Стрелок был задержан. В результате погибли 17 человек и не менее 14 получили ранения. Не исключено, что жертв будет больше: трое пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
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