Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

Лидер движения Джордан Джереб связался с правозащитной организацией «Антидиффамационная лига» и рассказал, что видел Круза минимум один раз на тренировке ROF. Он пояснил, что туда его привел другой член организации.

Джереб утверждает, что ни он, ни другие члены «Республики Флориды» не говорили с Крузом о его планах.