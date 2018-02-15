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15 февраля, источник: Газета.Ру

Помощник тренера по футболу в школе Паркленда погиб, заслонив собой детей

Помощника тренера по футболу Аарона Фейса чествуют как героя после того, как он погиб, закрыв собой учеников школы Марджори Стоунмэн Дуглас в Паркленде.

Об этом сообщает журнал Time.

Фейс, который также работал охранником в школе, стал «живым щитом», загородив школьников, по которым вел огонь стрелок. Он скончался от полученных ранений.

«Дети в этом районе любили его. Они обожали его. Он был одним из самых замечательных людей, которых я знал. Об был феноменальным человеком», — сказал шериф округа Броуард Скотт Исраэль на пресс-конференции 15 февраля.

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Ранее экс-президент США Барак Обама призвал законодательно усилить контроль за оборотом оружия после трагедии со стрельбой в школе Паркленда.

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