Помощник тренера по футболу в школе Паркленда погиб, заслонив собой детей
Помощника тренера по футболу Аарона Фейса чествуют как героя после того, как он погиб, закрыв собой учеников школы Марджори Стоунмэн Дуглас в Паркленде.
Помощника тренера по футболу Аарона Фейса чествуют как героя после того, как он погиб, закрыв собой учеников школы Марджори Стоунмэн Дуглас в Паркленде.
Об этом сообщает журнал Time.
Фейс, который также работал охранником в школе, стал «живым щитом», загородив школьников, по которым вел огонь стрелок. Он скончался от полученных ранений.
«Дети в этом районе любили его. Они обожали его. Он был одним из самых замечательных людей, которых я знал. Об был феноменальным человеком», — сказал шериф округа Броуард Скотт Исраэль на
Ранее
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