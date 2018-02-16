СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном

Источник: AP 2018

Как сообщил в четверг вечером сайт норвежского издания Verdens Gang, об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — говорится в цитате из письма, которую приводит газета.

О своем раскаянии и намерении встать на путь исправления Брейвик заявил после того, как в марте 2017 года норвежский Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права преступника.

Террорист, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя — в июне прошлого года стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.

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Тем не менее, по оценкам экспертов, он по-прежнему не демонстрирует признаков эмпатии, не сопереживает своим жертвам и не осознает истинных масштабов совершенных преступлений. Он находит странные оправдания своим поступкам и строит планы жизни на свободе, хотя и понимает, что остаток дней проведет в тюрьме. Во время первого суда над Брейвиком, проходившего в 2012 году, «норвежский стрелок» заявлял, что жалеет лишь о том, что ему не удалось лишить жизни больше людей.

«Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить», — заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.