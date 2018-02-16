СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном
ОСЛО, 16 февраля. /ТАСС/. Андерс Беринг Брейвик, в 2011 году организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые признался, что сожалеет о содеянном.
ОСЛО, 16 февраля. /ТАСС/. Андерс Беринг Брейвик, в 2011 году организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые признался, что сожалеет о содеянном.
Как сообщил в четверг вечером сайт норвежского издания Verdens Gang, об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.
«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — говорится в цитате из письма, которую приводит газета.
Террорист, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя — в июне прошлого года стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.
Тем не менее, по оценкам экспертов, он
«Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить», — заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.
22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки — участники ежегодного слета молодежного крыла норвежской
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