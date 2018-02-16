Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
Американец выступает на Олимпиаде в старых, рваных кедахАмериканский керлингист Тайлер Джордж выступает на Олимпийских играх в рваных кедах, которым уже 8 лет, сообщает The New York Times
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
BMW выбрала место, где построит завод в России
В Беларуси придумали биатлон на тракторах
Кличко: С Крымом поступят еще жестче, чем с Киевом
СМИ: Киев не знает, к чему приведет атака Крыма
Диснеевская принцесса: Рианна примерила роскошное алое платье
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Названа дата переезда в первый дом по реновации
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
10Пре-карнавал в Рио
00:34 (мск), источник: ТАСС

СМИ: норвежский террорист Андерс Брейвик впервые заявил, что раскаивается в содеянном

ОСЛО, 16 февраля. /ТАСС/. Андерс Беринг Брейвик, в 2011 году организовавший двойной теракт в Норвегии, впервые признался, что сожалеет о содеянном.

Источник: AP 2018

Как сообщил в четверг вечером сайт норвежского издания Verdens Gang, об этом Брейвик заявил в письме, направленном в прошлом году администрации тюрьмы Шиен, где он содержится, а позднее в беседе с приглашенным к нему психиатром.

«Я сожалею о действиях, которые предпринял 22 июля 2011 года, и, если бы это было возможно, сделал бы так, чтобы тех событий никогда не случилось», — говорится в цитате из письма, которую приводит газета.

О своем раскаянии и намерении встать на путь исправления Брейвик заявил после того, как в марте 2017 года норвежский Апелляционный суд отказался признавать, что в тюрьме нарушаются права преступника.

Террорист, добивающийся пересмотра своего дела в Европейском суде по правам человека, утверждает, что хочет начать новую жизнь, отказаться от нацистской идеологии и быть примерным заключенным. Не исключено, что с этим связано и его решение сменить имя — в июне прошлого года стало известно, что по документам Брейвика теперь официально зовут Фьотольф Хансен.

Видео
Идеи Брейвика становятся всё более популярными

Тем не менее, по оценкам экспертов, он по-прежнему не демонстрирует признаков эмпатии, не сопереживает своим жертвам и не осознает истинных масштабов совершенных преступлений. Он находит странные оправдания своим поступкам и строит планы жизни на свободе, хотя и понимает, что остаток дней проведет в тюрьме. Во время первого суда над Брейвиком, проходившего в 2012 году, «норвежский стрелок» заявлял, что жалеет лишь о том, что ему не удалось лишить жизни больше людей.

«Я не вижу причин верить его заявлениям. Представляется очевидным, что это попытка манипуляции со стороны Брейвика, к которой, по его же собственным словам, террорист должен прибегать, чтобы победить», — заявил изданию судебный психиатр Хеннинг Вэрёй.

22 июля 2011 года приверженец праворадикальной идеологии привел в действие мощное взрывное устройство, заложенное у одного из правительственных зданий в центре Осло, в результате чего погибли восемь человек и несколько сотен получили ранения. В тот же день он устроил бойню на острове Утёйа, убив 69 и ранив 66 человек. В основном это были подростки — участники ежегодного слета молодежного крыла норвежской социал-демократической Рабочей партии, в политике которой Брейвик видел причину многих проблем своего государства, одной из них он считал засилье мигрантов. Терррорист был осужден на 21 год тюремного заключения с возможностью продления срока.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Савченко выстрадала золото"
Где работал Жириновский во времена СССР
МИД допустил гибель пяти россиян под ударом коалиции в Сирии
Суд: иммиграционный указ Трампа ущемляет права мусульман
СМИ: курды и Дамаск договорились о вводе войск в Африн
Россия решила взять в долг у своих граждан
МАК расшифровал данные с речевого самописца Ан-148
Стрелок из Флориды посещал собрания белых шовинистов
Патриарх Кирилл раскрыл главную миссию девушек
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера О главных событиях 15 февраля на Олимпиаде
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь