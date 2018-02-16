Тюремному джамаату ищут имамов

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Заместитель директора ФСИН России Анатолий Рудый распорядился выяснить, какие течения ислама исповедуют осужденные в российских пенитенциарных учреждениях. «Задача — проанализировать, кто у нас находится, в том числе осужденные по статьям “терроризм” и “экстремизм”, и если надо, обратиться к помощи имамов, уточнить, какие течения исповедуют эти люди и как нам правильно действовать с этой категорией осужденных», — сообщил он на круглом столе в ведомстве 15 февраля.

Господин Рудый обозначил проблему — «агрессивные течения ислама, которые к нам приходят из-за границы». По его словам, сейчас в российских колониях находятся 29 тыс. осужденных из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, и их количество может возрасти благодаря трудовой миграции.

«Там масса других течений ислама, которые начинают агрессивно влиять на внутреннюю обстановку в местах лишения свободы, — пояснил господин Рудый.— У нас нет “зеленых” зон (то есть исправительных учреждений, которые неформально контролируют мусульмане.— “Ъ”), но попытки создать отдельные джамааты (общины.— “Ъ”) есть». Он рассказал, что в одной из колоний, где половину осужденных составляли выходцы из республик Средней Азии, произошли беспорядки. По словам замдиректора ФСИН, религиозная община отрицала «общетюремную субкультуру» и никакие переговоры с ней не привели к успеху, в итоге пришлось предпринять «активные действия» — силовой вариант решения проблемы.

«У нас есть фашисты, националисты, мы умеем с ними работать. Но с людьми, которые проповедуют агрессивные формы ислама, до конца работать не умеем», — признал господин Рудый.

«Когда мы говорим о традиционном исламе, мы подразумеваем четыре мазхаба (школы шариатского права в исламе.— “Ъ”), — напомнил ответственный за тюремное служение Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ) имам-хатыб Артур Ахмеров.— Но в целом у нас два мазхаба: Северный Кавказ — это шафииты, а Урал и Поволжье, центральная Россия — ханафиты». Он предложил представителям мусульман «договориться и составить план действий». «Вы попытались донести до нас важную мысль, что в России есть не только сунниты, но и шииты, — обратился к замдиректора ФСИН научный сотрудник Института востоковедения РАН Шамиль Кашаф.— Хочется надеяться, что и представители ЦДУМ тоже ее услышали». Гендиректор Центра социальной реабилитации и адаптации в Казани Азат Гайнутдинов предложил свой вариант: не углубляться в различия течений, а говорить с людьми о нравственности и любви к Родине.

Руководитель Центра по изучению религии и общества Института религии РАН Роман Лункин отметил «Ъ», что проблема джамаатов, в том числе в тюрьмах, появилась в 2000-х годах, с принятием закона «О противодействии экстремистской деятельности».