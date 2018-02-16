В Северском районе мужчина за рулем Audi специально врезался в машины и людей

По предварительным данным, сначала 46-летний мужчина за рулем Audi въехал в автомобиль Hover, владелец которого выскочил и начал ругаться, но нарушителю было все равно.

— Он переехал мужчину и поехал дальше, — пишут свидетели.

По сообщениям очевидцев, за рулем Hover был таксист.

Но на этом злоумышленник не остановился. Он вылетел на трассу, врезался в «пятнадцатую» и большегруз, потом в остановку, где иномарка в итоге перевернулась.

Сам неадекватный остался жив, а вот два человека после этой аварии серьезно пострадали. В больницу доставили 59-летнего таксиста и женщину за рулем «пятнадцатой».

По некоторым данным, нарушитель был в наркотическом опьянении, но официально это станет известно только через 10 дней.

— Мужчину задержали. Им оказался 46-летний житель Крымска, на месте взяли материал для дальнейшей проверки его состояния, — рассказали «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Свидетели сообщают, что нарушитель работает директором зубной клиники в Крымске.

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